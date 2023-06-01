Гидрометцентр предупредил об экстремальной жаре в некоторых регионах России

Температура до 35-37 градусов прогнозируется в Курганской, Новосибирской, Омской и Челябинской областях и Алтайском крае

ТАСС, 1 июня. Температура до 35-37 градусов прогнозируется в Курганской, Новосибирской, Омской и Челябинской областях и Алтайском крае в ближайшие дни. Аномальная жара также затронет Поволжье, Красноярский край и Кемеровскую область, сообщил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На юге Западной Сибири объявлено штормовое предупреждение из-за жары.

"Супер высокая, экстремально высокая температура в ближайшие дни прогнозируется на Урале и юге Западной Сибири. В Челябинской, Курганской областях ожидается до плюс 36-37 градусов. Это очень высокие показатели даже для июля. В Новосибирской, Омской областях, Алтайском крае будет до плюс 30-35 градусов, а в отдельных районах - до 37 градусов, на юге Красноярского края, в самом Красноярске и Кемеровской области - до 28-32 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, на юге Западной Сибири период аномальной жары будет продолжительным - до середины следующей недели. В связи с этим до 7 июня в этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

Метеоролог отметил, что в Башкортостане и Татарстане, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях также ожидается жаркая погода до плюс 25-30 градусов, а в Свердловской области - до плюс 28-33 градусов.