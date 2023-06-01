В Кузбассе открылась первая военно-полевая смена "Время героев"

Основная задача сборов - патриотическое воспитание молодежи, и формирование у них знаний и умений в области военно-спортивной и морально-психологической подготовки

ТАСС, 1 июня. Первая военно-патриотическая смена "Время героев" открылась в Кемеровской области, где 300 курсантов провели флешмоб "Россия - это сила" и написали письма детям, пострадавшим при обстрелах Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Первая военно-полевая смена "Время героев" открылась на базе военно-патриотического центра "Авангард" в Кемеровской области. В День защиты детей к занятиям приступили 300 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Всего подобные смены будут в ближайшее время запущены в 11 регионах", - рассказали в пресс-службе. Организатором смены выступает Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". На церемонии открытия сборов ребята запустили флешмоб "Россия - это сила", исполнив последний припев песни "Россия" вместе с учащими Губернаторской кадетской школы-интерната полиции. Также курсанты написали письма сверстникам, пострадавших при обстрелах Шебекино в Белгородской области.

В пресс-службе отметили, что основная задача сборов - патриотическое воспитание молодежи, и формирование у них знаний и умений в области военно-спортивной и морально-психологической подготовки. Так, молодежь будет осваивать основы национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и пилотирования БПЛА.

"Последнее время мы стали забывать, что каждый молодой человек должен уметь защищать Родину. Думаю, что сейчас самое время вспомнить об этом. Для этого в том числе мы возрождаем систему патриотического воспитания. Сегодня, когда нам необходимо выполнять задачи специальной военной операции на Украине, когда населенные пункты Белгородской, Брянской, Курской области обстреливаются противником, умение держать в руках оружие, оказывать медицинскую помощь, умение защищать Родину должно стать обязательной частью воспитания", - проводятся в сообщении слова зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Подобные смены также пройдут в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Каждая из них будет длиться 21 день и примет до 300 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Всего до конца лета в сборах примут участие свыше 9 тыс. ребят.

Региональные филиалы центра "Воин" открылись 11 мая. Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям "Российского Союза боевых искусств" - первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал глава государства. Куратором проекта является член наблюдательного совета, советник министра МЧС РФ Даниил Мартынов, а председателем правления - адмирал Сергей Авакянц.