Один из забегов серии "Европа-Азия" под Екатеринбургом соберет 500 атлетов

Соревнования пройдут 11 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Порядка 500 человек примут участие в трейле "Шигирский идол" - третьем в 2023 году старте легкоатлетического марафона "Европа-Азия" под Екатеринбургом. Об этом сообщил ТАСС организатор мероприятия Андрей Уткин.

"В настоящее время зарегистрировалось 380 человек, всего ожидаем 500. Дети тоже смогут принять участие", - сказал он.

Соревнования пройдут 11 июня, они объединят три дистанции - на 10 и 21 км, а также на 800 метров для юных участников.

В 2023 году забеги будут посвящены 300-летию Екатеринбурга, всего будет организовано шесть стартов - по центральной и исторической частям Екатеринбурга, а также вблизи города.