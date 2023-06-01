Отели Сочи на начало лета в среднем загружены почти на 80%

За неделю в город воздушным транспортом прибыли почти 139 тыс. человек.

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Средняя загрузка отелей в Сочи по состоянию на начало высокого туристического сезона достигла 78%, сообщается на сайте администрации города.

"На сегодняшний день средняя загрузка средств размещения курорта составляет 78%. За неделю в Сочи воздушным транспортом прибыли почти 139 тыс. человек. Более 124,5 тыс. - по железной дороге. Рост пассажиропотока здесь за неделю составил 19%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 170 городских пляжей получили паспорт готовности к приему отдыхающих, взяты пробы морской воды в зонах купания, они соответствуют нормам. В Сочи в этом сезоне запрещены морские аттракционы с использованием парашютных систем. С мая по сентябрь курорт планирует принять более 4,5 млн гостей.

"Сочи готов к приему большого количества гостей. Наша задача - обеспечить всем комфортное прибытие, отдых и отъезд домой. Для этого в летний период по поручению главы города Алексея Копайгородского оперативный штаб работает круглосуточно", - отметил заместитель главы города Вадим Снегирев.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В 2022 году Сочи принял 7,2 млн туристов, что является максимальным показателем турпотока за 100 лет.