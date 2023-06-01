Число мест в колледжах Вологодской области увеличилось на 29% за последние 7 лет

В 2023 году увеличили набор на подготовку IT-специалистов, педагогов, сотрудников в сфере машиностроения и медицины

ТАСС, 1 июня. Количество мест в колледжах и техникумах Вологодской области увеличилось за последние 7 лет на 29% - до 10 106, из которых почти 9 тыс. являются бюджетными. В этом году увеличили набор на подготовку IT-специалистов, педагогов, сотрудников в сфере машиностроения и медицины, сообщила пресс-служба губернатора области.

"Результат мониторинга предварительного самоопределения выпускников 9-х классов показал, что 98% ребят планируют продолжить обучение в регионе, а это порядка 7 900 человек. С учетом растущей потребности по инициативе губернатора ежегодно увеличиваются контрольные цифры приема в техникумы и колледжи области, за последние семь лет они выросли на 29%. На 2023 год установлено 7 893 бюджетных места, а также 2 213 внебюджетных. На 50 бюджетных мест увеличится прием на IT-специальности, на 51 - по отрасли "машиностроение", на 25 - по медицинскому направлению и столько же - по педагогическому", - говорится в сообщении по итогам прошедшего заседания совета ректоров вузов.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, в Вологодской области экстремально низкий уровень безработицы, количество вакансий в четыре раза превышает количество безработных, зарегистрированных на бирже труда, прогнозируется, что эта тенденция будет нарастать. "Нужно сформировать такую модель взаимодействия, при которой будет обеспечен постоянный приток рабочих и инженерных кадров на наши предприятия. Каждому выпускнику нужно дать возможность самореализоваться на малой родине", - привела пресс-служба слова губернатора.

В этом году контрольные цифры приема по программам среднего специального образования полностью закроют потребность девятиклассников в местах в колледжах и техникумах. Также в области готовы принять абитуриентов и из других регионов страны. В прошлом году более 500 человек приехали в регион из Архангельской, Кировской, Ленинградской и других областей, республик Коми и Карелия, из Краснодарского края. "Показатель приема очень хороший. Мы вышли на уровень, когда количество выпускников школ, которые планируют поступать в наши ссузы, сравнялось с нашими возможностями. Все, кто после 9-го класса хочет поступить в средние специальные учебные заведения, имеют такую возможность в регионе. Эту задачу я ставил четыре года назад, и она выполнена", - сказал Кувшинников.

Под потребности предприятий начнется подготовка по 10 новым для региона направлениям. Так, в Вологодском техническом колледже появилось направление "оператор транспортного терминала", в Великоустюгском многопрофильном колледже - "эксплуатация беспилотных авиационных систем", в Вологодском колледже связи и информационных технологий - "интеллектуальные интегрированные системы", в Губернаторском колледже народных промыслов - "реставрация". Контрольные цифры приема устанавливаются только при наличии у ссузов работодателей-партнеров, которые гарантируют практику и трудоустройство выпускников. Глава региона гарантировал поддержку предприятиям области, готовым инвестировать в сферу среднего специального образования. Для них предусмотрят налоговый вычет.

Обучение в вологодских вузах

По данным мониторинга самоопределения, большинство из более чем 4 тыс. одиннадцатиклассников приняли решение продолжить обучение в родном регионе. На будущий учебный год установлено 4 798 мест в вузах, в том числе 2 619 бюджетных. Открыто семь новых направлений подготовки: "оптические приборы и системы в машиностроении" и "экономика организации" в Вологодском госуниверситете, "педагогика и психология девиантного поведения", "операционный менеджмент", "интеллектуальные технологии в робототехнике" в Череповецком госуниверситете, "судебная и прокурорская деятельность" и "правовое обеспечение национальной безопасности" в вологодском филиале МГЮА. В связи с большой потребностью в педагогах, на 40% увеличены квоты приема по целевым направлениям, создано 157 мест.