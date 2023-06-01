В Карелии восстановят иконостас сгоревшей Успенской церкви

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет подобрал аналоги и образцы для воссоздания икон, которые не сохранились на фотографиях

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июня. /ТАСС/. Программу реконструкции иконостаса сгоревшей в 2018 году Успенской церкви в Кондопоге - объекта культурного наследия федерального значения, представили в Карелии. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет подобрал аналоги и образцы для воссоздания икон, которые не сохранились на фотографиях, сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия региона.

"По результатам проведенных исследований выполнена научно обоснованная реконструкция утраченного иконостаса Успенской церкви, составлена схема живописной композиции иконостаса, подобраны аналоги и образцы для написания всех икон иконостаса, в том числе и отсутствующих на фотофиксациях, определены и подобраны цветовые отношения и составы пигментов в цветовых колерах, составлена пояснительная записка, и научно-историческое искусствоведческое обоснование проекта воссоздания икон иконостаса", - говорится в сообщении.

По информации управления, научную работу экспертам представила руководитель художественной мастерской факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лариса Гачева. Проект получил высокую оценку профессионального сообщества Карелии. Вопрос о заключении договора на написание икон вынесут на рассмотрение попечительского совета в ближайшее время.

Восстановление сгоревшего храма ведется за счет федерального бюджета, но утерянный на пожаре иконостас планировали восстановить за счет средств благотворительного фонда "Северный духовный путь", который занимается сбором средств на кондопожскую церковь с момента поджога. Осенью 2022 года по решению совета попечителей благотворительного фонда, договор на разработку проекта реконструкции иконостаса заключили с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом.

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, ее высота составляла 42 метра. Церковь была объектом культурного наследия федерального значения, богослужения в ней не велись с 2015 года. Уничтоживший храм пожар произошел 10 августа 2018 года. Фигурантом дела стал подросток из Петрозаводска, который отдыхал в это время у бабушки на даче. По решению Кондопожского городского суда юноша был направлен на принудительное лечение.