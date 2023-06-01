В Вологде открылся театрально-концертный сезон

Впервые в программу включена театральная неделя с премьерными постановками

ТАСС, 1 июня. Театрально-концертный сезон "Лето в Кремле" открылся в Вологде, все его проекты пройдут с 1 июня по 6 августа на территории Вологодского кремля. Впервые в программу включена театральная неделя с премьерными постановками, рассказал ТАСС генеральный директор Вологодской областной филармонии Денис Саничев.

"Сегодня мы открываем самый масштабный проект из мультиформатного проекта "Фестивальное лето" - театрально-концертный сезон "Лето в Кремле". Он пройдет в 11-й раз под открытым небом, в Консисторском дворике Вологодского кремля. Впервые в программу сезона включена театральная неделя", - рассказал руководитель филармонии.

Концерты и постановки посвящены Году педагога и наставника, 110-летию со дня рождения вологодского поэта, военного корреспондента, участника Великой Отечественной войны Александра Яшина и 150-летию со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. На открытии выступил Молодежный эстрадный хор Вологодского областного колледжа искусств. Коллектив хоть и студенческий, но по мастерству ничуть не уступает профессионалам, его концерты всегда очень яркие, отметил Саничев. Открытие, как и еще несколько проектов "Лета в Кремле" впервые будут транслироваться.

Театральная неделя начнется 13 июня с премьеры хореографической постановки "Дюймовочка" Вологодского областного драматического театра. 15 июня Вологодский драмтеатр впервые представит музыкально-поэтическую композицию "Добру откроется сердце", посвященную поэту-фронтовику Яшину. 17 июня будет показана литературно-поэтическая композиция о жизни еще одного выдающегося вологжанина, поэта Николая Рубцова - "Корабль моей жизни". Завершит театральную неделю постановка антропологического театра музея "Семенково" "Родная мать". За основу сценария взята реальная история семьи Дудниковых из Трегубовской волости Устюгского уезда, произошедшая в конце XIX века и сохранившаяся в документах Великоустюгского центрального архива.

21 июня хоровая капелла "Ярославия" из Ярославской области исполнит "Всенощное бдение" - одно из главных произведений Сергея Рахманинова, которое прозвучит в стенах древнего Софийского собора с потрясающей акустикой. В июле выступит народный артист России Сергей Жилин и его коллектив "Фонограф-Джаз-Бэнд" с концертом "Ритмы Нового Света". Билеты на этот концерт практически раскуплены. Заслуженная артистка России Ольга Кабо и народный артист РФ Валерий Баринов приедут со спектаклем "Ты не становишься воспоминаньем…", прозвучат стихи Есенина, Пастернака, Блока, Ахматовой, Цветаевой, Шекспира. Завершит сезон большой проект пианиста Сергея Филатова "Этносфера", который объединяет выдающихся музыкантов, фольклористов.