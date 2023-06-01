В Пскове открылась выставка о взаимоотношениях Александра Пушкина и российских императоров

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что экспозиция представляет собой переплетение "истории царствующего дома России и взаимоотношения поэта с властью"

ПСКОВ, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника совместно с коллегами из московского музея Александра Пушкина открыли в Пскове выставку "Видел я трех царей", посвященную отношениям поэта с русскими императорами, царствовавшими при его жизни. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Выставку, которую мы открыли сегодня, можно назвать необычной. Она посвящена не творчеству Александра Пушкина, а его взаимоотношениям с российскими царями. В жизни Александра Сергеевича в буквальном смысле слова встретились, и он застал трех императоров: Павла I, Александра I и Николая I. Помимо портретов, литографий, вещей XVIII - начала XIX века, которые к нам поступили из музея Пушкина, мы наполнили выставку реликвиями, которые хранятся в Псковском музее", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что выставка представляет собой переплетение "истории царствующего дома России и взаимоотношения поэта с властью". Кроме портретов Павла I и его супруги Марии Федоровны в экспозиции представлены изображения мест, значимых в судьбе императорской четы - Гатчины, Павловска, Михайловского замка. На выставке также собраны материалы, посвященные царствованию Николая I - единственного русского императора, на протяжении многих лет поддерживавшего с поэтом личное общение.

"Мы показываем здесь очаровательные женские миниатюры того времени, потому что в творчестве Пушкина очень много лирических обращений к своим современницам. В полном смысле слова сокровищем, которое выставлено на этой экспозиции, является маленький альбом, который принадлежал дворянину Скобельцину. В этом альбоме есть автограф Анны Петровны Керн. Мы добавили в эту экспозицию художественные произведения. В нашем собрании есть литография с видом Псково-Печерского монастыря того времени", - уточнила Мельникова.