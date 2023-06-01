В Омске стартовал фестиваль "Владимир Спиваков приглашает"

Он посвящен 20-летию Национального филармонического оркестра России

ОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Произведения Моцарта и Мендельсона прозвучали в четверг в Омской филармонии на открытии XI фестиваля "Владимир Спиваков приглашает", в этом году он посвящен 20-летию Национального филармонического оркестра России.

"Сегодня нам как никогда нужны вера, надежда и любовь, которых не будет, если в нашей жизни нет места молитве, подлинным духовным ценностям, способности разделять переживания других людей и сострадать чужой беде. Музыка вдохновляет, исцеляет, возвышает души, дает нравственные ориентиры и представление об идеале в нашем далеком от идеала мире", - сказал Спиваков в приветственном слове.

В этом году фестиваль состоит из четырех концертов. "Мы привезли вам то, чем мы гордимся, - сказал он. - Мы всегда стараемся привезти к вам качественных исполнителей. В этом году это в том числе лучший, на наш взгляд, хоровой коллектив в Москве - Академический Большой хор "Мастера хорового пения", - рассказал ТАСС директор оркестра Георгий Агеев.

Хор исполнит на третьем концерте "Реквием" Моцарта. Два произведения этого же композитора - увертюра к опере "Милосердие Тита" и Концерт №23 для фортепиано с оркестром, а также Симфония №4 Мендельсона прозвучали в четверг на концерте-открытии. Особое внимание на фестивале будет уделено творчеству Сергея Рахманинова, чье 150-летие отмечается в этом году. На второй день оркестр исполнит его Концерт №1 для фортепиано с оркестром, а также симфонию "Манфред" Чайковского. На концерте-закрытии прозвучат Концерт №3 и "Три русские песни" Рахманинова, "Иоанн Дамаскин" Танеева.

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" проходит ежегодно в Омске с 2012 года при поддержке правительства Омской области в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны". В рамках фестиваля Владимир Спиваков представляет жителям Омска звезд первой величины, находящихся на пике творческой формы, и талантливых молодых музыкантов.