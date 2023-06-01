Более 1,1 тыс. детей стали участниками фестиваля "Российская школьная весна" в Ставрополе

Церемония открытия фестиваля началась с парада

СТАВРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Первый Всероссийский творческий фестиваль "Российская школьная весна" открылся в День защиты детей в городе Ставрополе. Церемония открытия фестиваля началась с парада участников на главной сцене, участниками фестиваля стали более 1,1 тыс. детей, передает корреспондент ТАСС с места проведения торжественной церемонии.

По информации пресс-службы фестиваля, участниками первой "Российской школьной весны" стали более 1,1 тыс. школьников из 65 регионов, в том числе Крыма, Севастополя, Белгородской, Брянской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

"Приехали делегации из 65 регионов Российской Федерации. <…> Мы волновались, это первая площадка "Российской школьной весны". Во все времена наша страна всегда думала о детях и будущем поколении. Первый фестиваль "Российская школьная весна" открыт", - сказал на церемонии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Гимн Российской Федерации на фестивале исполнил сводный детский хор "Поющая юность Ставрополья". На центральной площади города Ставрополя развернули масштабный флаг России. На церемонии открытия артисты исполнили народные и современные песни и танцы.

Обращение первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко к участникам фестиваля на церемонии зачитал председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий. "Не случайно, что соорганизатором "Российской школьной весны" выступает российское движение детей и молодежи "Движение первых", призванное сплотить российских школьников на основе общих идеалов, вдохновить на успехи", - говорится в обращении.

О фестивале

"Российская школьная весна" проходит в Ставрополе с 1 по 5 июня. По информации пресс-службы фестиваля, в пятницу 2 июня в городе начнутся конкурсные просмотры участников фестиваля по направлениям "Концертные программы", "Театральное", "Вокальное направление", "Оригинальный жанр", "Инструментальное направление".

"Мы открываем новые возможности для реализации вашего таланта и творческого потенциала. Участие в фестивале - это уникальный повод проявить себя, получить новые знания, навыки. Вас ждут конкурсные просмотры, интересные и познавательные мастер-классы и что особенно важно - возможность познакомиться со своими сверстниками из других регионов", - сказал на в видеообращении к участникам фестиваля на церемонии открытия председатель общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.

Все дни работы фестиваля для участников и жителей города будут работать альтернативные площадки. Они разместятся в центре Ставрополя. На площадках можно будет своими руками сделать сувенир, поучаствовать в квизах, настольных играх, мастер-классах, экспериментах по биотехнологии и так далее.

Организаторами первого всероссийского фестиваля непрофессионального ученического творчества являются правительство Ставропольского края, российское движение детей и молодежи "Движение первых", "Российский союз молодежи" и Северо-Кавказский Федеральный университет. Фестиваль проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.