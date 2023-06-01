Под Томском в 2024 году планируют начать строительство крупного микрорайона

Объем инвестиций в проект составит около 60-70 млрд рублей

ТОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Строительство второй очереди крупного микрорайона Южные Ворота под Томском, который рассчитан на более 19 тыс. жителей, планируют начать в 2024 году. Сейчас мастер-план будущего района проходит согласования, объем инвестиций в строительство составит около 60-70 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам директор АО "ТОМ-ДОМ ТДСК" Виктор Носов.

"Вторая очередь, второй этап застройки Южных ворот предполагается в соответствии с градостроительным кодексом по комплексному развитию территорий. Мы подготовили предварительный мастер-план, который сейчас проходит согласования со всеми структурами. <...> Планируем, что в следующем году [начнем строить], если все будет хорошо", - сказал Носов.

По его словам, в новом микрорайоне Южные ворота-2 предполагается строительство 617,5 тыс. кв. м жилья, рассчитанного на 19,3 тыс. жителей, 80 тыс. кв. м социально-бытовых объектов, в том числе 2 школы по 2 200 мест, 6 детских садов на 1 100 мест, медицинское учреждение, спортивные объекты, магазины, внутренние дороги.

"Объем инвестиций на момент начала наших подготовительных работ был на уровне 45 млрд рублей. <…> Но учитывая, что за период подготовки все цены выросли после введения санкций, то на сегодня мы оцениваем эту сумму инвестиций от 60 до 70 млрд рублей", - отметил он.

Носов добавил, что в микрорайоне будет реализована система "двор без машин": многоуровневые надземные парковки будут расположены по периметру района. На данный момент на месте будущего района ничего нет, только "чистое поле".

Кроме того, он добавил, что в 2024 году также завершится строительство первой очереди микрорайона Южные ворота, общая площадь жилья которого составит 541,4 тыс. кв. м.

Ранее и.о. мэра города Михаил Ратнер сообщал, что объемы ввода жилья в Томске сократились втрое за шесть лет из-за дефицита готовых участков земли в черте города, а также финансовых проблем застройщиков. Для решения проблемы власти города планируют начать застройку на территории бывших промплощадок, приступить к реновации и вернуться к застройке микрорайонов на окраинах Томска.