В Приморском крае прокуратура подала иски об отмене приватизации пяти детских лагерей

Ведомство требует вернуть объекты в муниципальную собственность

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края подала в суд иски о признании незаконной приватизации 5 детских оздоровительных лагерей в пригороде Владивостока, которая произошла в начале 2000-х годов, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура требует вернуть их в муниципальную собственность.

"В результате акционирования и приватизации пяти государственных предприятий вновь созданные организации последовательно заключали ничтожные сделки <…>. Выявленные нарушения послужили основанием для предъявления прокурором Приморского края пяти исковых заявлений к нынешним собственникам земельных участков и объектов недвижимости о признании права муниципальной собственности в отношении них и истребовании из незаконного владения в пользу Владивостокского городского округа", - сообщили в ведомстве.

Речь идет о территориях и имущественном комплексе детских лагерей "Изумруд", "Юный приморец", "Строитель", "Прометей" и "Нептун". Общая площадь спорной территории составляет более 31 га.

"Реализованный комплекс мер прокурорского реагирования по вскрытым фактам незаконной денационализации детских оздоровительных лагерей является беспрецедентным для Приморского края, - прокомментировал ситуацию ТАСС прокурор Приморского края Сергей Столяров. - Мы принципиально и последовательно реагируем на каждый сигнал о нарушении закона и готовы защищать интересы граждан, общества и государства, раскрывая весь потенциал представленных полномочий, детально погружаясь в проблему и не боимся разобраться и в тех проблемах, которые кому-то уже кажутся "делами давно минувших дней".