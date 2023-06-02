В школах Новосибирской области планируют обустроить тиры

Предполагается, что они будут использоваться при необходимости для занятий начальной военной подготовкой

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Минобразования Новосибирской области планирует выделить дополнительные средства для обустройства тиров для стрельбы в школах региона в следующем учебном году. Об этом ТАСС сообщил замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

"Мы собираем информацию по наличию тиров в образовательных организациях. У многих есть помещения, которые можно использовать под тир. <...> Ведем сейчас мониторинг, сделаем расчет, сколько это потребует. Там, где есть условия, и там, где образовательная организация предполагала закупить электронный тир, вот им будет оказана помощь для того, чтобы тир такой иметь", - сообщил замминистра.

Он уточнил, что тиры можно будет использовать при необходимости для занятий начальной военной подготовкой (НВП). В августе будут определены школы региона, в которых курс НВП будет более углубленным в следующем учебном году.

"Школа выбирает сама, как преподавать. Модуль НВП сейчас распределен между несколькими школьными предметами - это ОБЖ и обществознание. Новые федеральные образовательные программы предполагают или отдельный модуль НВП внутри ОБЖ, или отдельный курс, который реализуется в большей степени в профильных учреждениях", - пояснил собеседник агентства, уточнив, что это, в первую очередь, кадетские корпуса.

В декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило федеральные образовательные программы для российских школ. В рамках урока ОБЖ могут быть введены элементы НВП. Ранее в министерстве сообщали, что школы могут ввести модуль по НВП после одобрения родителей.