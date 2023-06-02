В Якутии запустили сайт по новейшей истории региона

Посетителям портала будут доступны архивные документы, фотоматериалы и научные публикации

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Научно-образовательный сайт для школьников и педагогов "История Якутии XX века" запустили в пятницу в Якутске. Об этом сообщила журналистам научный руководитель проекта, доктор исторических наук, директор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук Сардана Боякова.

"Мы предусмотрели меры, чтобы учителям, учащимся, их родителям было легко ориентироваться на нашем сайте и во всех перипетиях истории. Постарались донести [историческую информацию] в максимально доступной форме. <…> По материалам истории Якутии были специально разработаны для ребят викторины, квесты. Нам показалась интересным и важным, что на этом сайте будут размещены видеолекции наших ведущих ученых по самым актуальным и дискуссионным проблемам истории", - сказала Боякова.

Сайт основан на материалах третьего тома издания "История Якутии", опубликованном в 2021 году. Для его создания были собраны многочисленные архивные документы и фотохроника прошлых лет. Статьи, написанные якутскими учеными, позволяют проследить за развитием республики в ХХ - начале XXI веков в контексте общероссийской истории.

Разработчики сайта уверены, что аудитория учащихся и педагогов Якутии, даже из самых отдаленных арктических районов, может рассчитывать на получение качественных, защищенных от фальсификаций знаний по истории родного края. Посетителям сайта будут доступны архивные документы, фотоматериалы и научные публикации ученых по наиболее актуальным и дискуссионным темам XX века.

Проект реализуется на средства гранта главы Республики Саха (Якутия). Партнерами проекта выступили министерство образования и науки, академия наук, Национальная библиотека Якутии, методическое объединение учителей истории и обществознания Якутска, Институт развития профессиональных компетенций и квалификаций "Open" Северо-Восточного федерального университета.