В Екатеринбурге к 300-летию города реконструируют сооружения завода "Монетка"

На эти цели будет потрачено около 6 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Здания и сооружения Екатерининского завода "Монетка", с которого началась история Екатеринбурга, отреставрируют к 300-летию города. Об этом сообщили в ответ на запрос ТАСС в филиале агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры по Уральскому федеральному округу.

"Для подготовки мероприятий, посвященных проведению Международных летних студенческих игр и 300-летию основания города Екатеринбурга, завершить выполнение работ по сохранению на объектах культурного наследия планируется до 15.08.2023", - говорится в сообщении.

Как уточнили в филиале, в состав объекта культурного наследия федерального значения входят восточные, западные, северо-восточные и юго-восточные ворота, грот и остатки стен. Планируется, что на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия будет потрачено около 6 млн рублей.

Здания и сооружения завода "Монетка" находятся в центральной части Екатеринбурга в историческом сквере. Он начал свою работу 18 ноября 1723 года, эта дата считается историческим днем рождения Екатеринбурга. Монетный двор на территории предприятия появился в 1726 году и просуществовал до 1876 года, он являлся основным производителем медных денег в стране.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные праздничные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.