В Приморье спасатели получили новую проходимую технику и оборудование

В частности, закупили три трэкола

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Подразделения Министерства по делам ГО и ЧС Приморского края пополнились новой высокопроходимой техникой и спасательным оборудованием. Она позволит повысить оперативность реагирования в регионе на негативные последствия наводнений и снегопадов, сообщает в пятницу пресс-служба правительства края.

"Более 50 единиц оборудования и новых машин получили подразделения Министерства по делам ГО и ЧС Приморского края. Краевые спасательные подразделения получили квадроциклы, болото- и снегоходы, прицепы для их оперативной доставки. Очень важным приобретением стали три трэкола - машины, способные передвигаться по снежным заносам и болотам. Важность наличия такой техники показал декабрьский снегопад в Ольгинском округе, когда сообщение между селами было возможно только на таком транспорте", - говорится в сообщении.

Технику вручал губернатор Приморья Олег Кожемяко. В декабре 2022 года он лично руководил спасательными работами в занесенных снегом районах и тогда распорядился усилить группировку краевых сил ГО и ЧС высокопроходимыми машинами. По его словам, расширение парка спецтехники позволит увеличивать число опорных пунктов ее дислокации, а это, в свою очередь, повысит оперативность реагирования на различные ЧС.

Приморье находится в зоне рискованного земледелия. Почти ежегодно в крае происходят сильные снегопады, а также паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома. Последний сильный паводок край пережил в октябре 2022 года.

В средине декабря прошлого года в Приморском крае шли сильные снегопады. В большинстве южных и восточных районов края выпали одна-две месячные нормы осадков, а в некоторых местах - четыре-шесть норм. Дорожную связь со всеми населенными пунктами восстановили только 30 декабря. В частности, в Ольгинском муниципальном округе связь с некоторыми поселками была нарушена две недели.