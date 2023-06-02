В Челябинской области тушат торфяной пожар на площади 80 га

Тушение осложняется погодными условиями и труднодоступной болотистой местностью

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Торфяной пожар, возникший на площади 80 га, тушат на территории Аргаяшского района Челябинской области. Тушение осложняется жарой и болотистой местностью, сообщили ТАСС в главном управлении лесами региона в пятницу.

"На тушении крупного торфяного пожара на территории Аргаяшского муниципального района работают 106 человек и 23 единицы техники. Тушение осложняется погодными условиями и труднодоступной болотистой местностью. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в управлении.

Там добавили, что всего с начала пожароопасного сезона в Челябинской области потушено 452 природных пожара.

В 2023 году в Челябинской области пожароопасный сезон начался 1 апреля, на 10 дней раньше, чем в прошлом году. С понедельника в большинстве районов региона сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более (36 градусов тепла).