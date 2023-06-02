Уральский народный хор выступит в Карелии, Мурманской и Ленинградской областях

Коллектив представит юбилейную программу "За Россию, за мою"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Уральский государственный академический русский народный хор, отмечающий в этом году 80-летие, отправится с 10 по 19 июня на гастроли по городам Северо-Западного федерального округа в рамках федеральной программы "Мы - Россия". Коллектив выступит в Мурманской и Ленинградской областях, а также в Карелии, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель гендиректора "Росконцерта" Светлана Кондратьева.

"Тур построен по городам Северо-Западного федерального округа. <…> Коллектив будет выступать в пяти городах <…> Мурманской области, еще два города в Республике Карелия, два города в Ленинградской области. Хочу сказать, что на сцене будет достаточно интересное, красивое зрелище", - сказала она.

Коллектив представит юбилейную программу "За Россию, за мою". Первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин отметил, что только в их регионе выступления хора посмотрят 10 тыс. человек, здесь пройдет шесть концертов.

"Начнем гастрольную программу с гарнизона подводников в Гаджиево - <…> концерт будет дан для военнослужащих и семей подводников. 11 июня будет дан концерт, посвященный Дню России, в городе Мурманске, <…> зрителями <…> станут участники Всероссийского библиотечного конгресса, который в эти дни пройдет в Мурманской области. 12 июня выступления на центральной площади Мурманска, <…> в Североморске будет дан концерт, посвященный Дню России. <…> 13 июня в <…> Мончегорске продолжится гастрольный тур, [он] завершится <…> в городе Полярные Зори 14 июня", - уточнил он.

Директор Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина, заслуженный работник культуры РФ Марина Боровкова также отметила, что благодаря гранту Свердловской области хор продолжит гастроли, выступив в сентябре в Поволжье - Самаре, Сызрани, Пензе, Ульяновске, Тольятти, Казани и других городах.

О коллективе

Уральский государственный академический русский народный хор - лауреат многочисленных международных и всесоюзных конкурсов, участник многих музыкальных фестивалей. За более чем 70 лет существования хора артисты представили сотни тысяч концертов практически во всех городах России и выступили в десятках стран мира. В коллективе работал народный артист России Евгений Родыгин - композитор и автор таких популярных песен, как "Уральская рябинушка" ("Ой, рябина кудрявая"), "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы", "Белым снегом", "У границы", писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и для фильмов Свердловской киностудии. Композитор умер на 96 году жизни 19 июля 2020 года.

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы - "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы - Россия" (гастроли национальных коллективов). Благодаря программам зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, а также с концертными программами выдающихся отечественных коллективов.