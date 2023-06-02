Туристские возможности Петербурга представят в июле в трех городах Ирана

Город также активно готовится к приему гостей из дружественных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Роуд-шоу с презентациями туристских возможностей Санкт-Петербурга пройдут в июле в трех городах Ирана. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

"Для продвижения туристских возможностей Петербурга нами ведется комплексная информационная кампания, в рамках которой наш город в феврале этого года был представлен на ведущей отраслевой выставке в столице Ирана, а в июле проведет роуд-шоу в Тегеране, Ширазе и Исфахане", - приводит пресс-служба слова председателя комитета Сергея Корнеева.

26 мая Петербург принял первый пассажирский рейс из Тегерана, выполненный иранским перевозчиком, а 1 июня - прямой рейс из столицы Ирана в город на Неве совершила российская авиакомпания. "Отмечена полная загрузка прибывшего рейса, что свидетельствует о высоком спросе среди иранцев на поездки в наш город", - добавили в комитете.

Корнеев отметил, что Петербург активно готовится к приему гостей из дружественных стран. В частности, прорабатываются варианты коллективного размещения, вопросы организации питания. В объектах туристкой инфраструктуры готовятся дополнительные инструкции и указатели внутренней навигации. Также разрабатываются новые предложения для путешественников по разным направлениям туризма - от промышленного до гастрономического.

"На базе Международного центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт Петербурга реализуется программа "Петербургское гостеприимство", которая ориентирована на работу с гостями из Индии, Китая, мусульманских стран, позволяет учесть культурные особенности восточных гостей и подготовить к работе с ними наших профильных специалистов", - рассказал глава комитета.

В комитете также сообщили, что 6 июня впервые с 2019 года прямые рейсы свяжут Петербург и Шанхай. Перелеты будут выполняться трижды в неделю. Кроме того, для внутреннего туристского рынка значимым станет возобновление с 3 июня прямых перелетов из Владивостока в Петербург и обратно. Они будут выполняться на комфортабельных самолетах три раза в неделю, а с 16 июня планируется увеличение рейсов до четырех раз в неделю.