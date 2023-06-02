В Свердловской области в план газификации дополнительно включили более 2 тыс. домов

Таким образом, программой будет охвачено около 94,5 тыс. домовладений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. домов дополнительно внесли в план социальной газификации Свердловской области на фоне роста интереса к программе со стороны жителей региона. Об этом сообщил региональный департамент информационной политики.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно включил более 2 тыс. домов в план социальной газификации. Соответствующие изменения указом губернатора внесены в областную программу газификации на 2021-2030 годы", - говорится в сообщении.

Большая часть включенных в план домов находится в Алапаевске, Верх-Невьянском, Белоярском, Нижнесергинском районах и Среднеуральске. "С учетом того, что план-график - это "живой организм", реагирующий на рост интереса жителей к вопросу бесплатного подведения газовой сети до границ земельного участка, в план-график дополнительно включено более 2 тыс. домовладений граждан", - сказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Таким образом, программой будет охвачено около 94,5 тыс. домовладений Свердловской области, финансирование ведется за счет внебюджетных средств единого оператора газификации ООО "Газпром газификация" в рамках заключенного соглашения на сумму более 16 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков. Газ до участка подводится за счет средств Единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.