В Оренбургском заповеднике родился сотый жеребенок лошади Пржевальского

Такого результата Центр реинтродукции ожидал достичь только к 2030 году

ТАСС, 2 июня. Сотый жеребенок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике. Такого результата Центр реинтродукции ожидал достичь только к 2030 году, сообщили в пресс-службе заповедника.

"Родителями сотой лошади стали Регнум и Шикра. Юбилейная кобылка проживает в новообразованном гареме жеребца Сандро, уже вовсю играет и пробует траву на зубок. Центр реинтродукции планировал достичь такой численности к 2030 году, но у лошадей свои планы", - говорится в сообщении заповедника.

В пресс-службе отметили, что на территории созданы благоприятные условия для лошадей Пржевальского: просторная заповедная степь, пастбища, продуманная сеть водопоев, круглогодичный мониторинг, племенная работа, безопасность и защита.

Государственный природный заповедник "Оренбургский" учрежден 12 мая 1989 года, в его состав входят пять участков: "Таловская степь", "Буртинская степь", "Айтуарская степь", "Ащисайская степь", "Предуральская степь". Общая площадь заповедника, согласно информации на сайте учреждения, составляет 38 191 га, он создан с целью сохранения и восстановления эталонных равнинных, холмисто-увалистых и низкогорных степей. На территории участка "Предуральская степь" работает Центр реинтродукции лошади Пржевальского.