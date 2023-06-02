В Коми планируют создать Data-центр с инвестициями

Инвестиции в проект оцениваются в 15 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 2 июня. /ТАСС/. Data-центр намерены создать в городе Печоре в Республике Коми в течение года, инвестиции в проект оцениваются в 15 млрд рублей. Компании потребуется около 300 сотрудников, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"Приглашаем инвесторов, которые привнесут высокие технологичные производства. Год работы у нас ушел, чтобы привлечь инвестора, подписали практически все документы, и инвестор принял решение. В Печоре через год будет построен Data-центр, - 300 человек, <...> нужны будут в этом центре, в том числе математики, информационщики, программисты. С очень высокой зарплатой и с очень интересной работой. Объем инвестиций - 15 млрд рублей", - сказал глава региона на встрече с молодежью, отвечая на вопрос, как удержать в регионе талантливых молодых людей. Компанию-инвестора он называть не стал, "это будет мини-городок в Печоре <...> со своей культурой и атмосферой".

Как отметил руководитель региона, на сегодня самая большая проблема для вузов - отсутствие молодежи с профильной математикой и физикой, будущих специалистов точных наук крайне мало, поэтому обучение в этом направлении только приветствуется.

Также проведены успешные переговоры с компанией из Татарстана "Ядран-групп", которую заинтересовали в свое время отработанные и затомпонированные нефтегазовые скважины в Коми. Таковых насчитывается в республике около 2 тыс., сообщил руководитель республики. "Эти скважины имеют небольшой дебет и не интересны большому производителю, как "Лукойлу", но интересны небольшим компаниям, и это современные методы добычи и переработки. <..> Мы готовы им передать 2 тыс. скважин. А такие скважины - это всегда угроза экологии: давление в земле поднялось, начало сочиться, что у нас и происходит, мы начинаем пятно убирать. Это также дополнительные средства в бюджет и высокотехнологичные бюджетные места", - рассказал глава республики.

Он напомнил об утвержденной в 2021 году программе диверсификации экономики Коми, чтобы, помимо добычи и транспортировки нефти, газа, угля и леса, в регионе создавались высокотехнологичные производства по переработке минерального сырья, промышленных и бытовых отходов, выпуске готовой высокомаржинальной продукции.