Донецкий театр кукол представит два спектакля на первых гастролях в Красноярском крае

Спектакли пройдут в нескольких городах региона

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Донецкий республиканский академический театр кукол впервые приедет с гастролями в Красноярский край в октябре, артисты привезут два своих спектакля. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Красноярского театра кукол Евгения Говоруха.

"В октябре в Красноярском крае пройдут гастроли Донецкого республиканского академического театра кукол. Это событие дополнит череду юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию Красноярского театра кукол. Артисты привезут два своих спектакля: для детей - "Калинка-малинка" и для взрослой аудитории - трагифарс по пьесе болгарского драматурга Стефана Цанева "Вторая смерть Жанны д’Арк", - сообщила Говоруха.

Спектакли пройдут в нескольких городах Красноярского края - в Красноярске, Лесосибирске, Енисейске, Дивногорске и Ачинске.

Донецкий театр кукол основан в 1933 году. В 2007 году театру был присвоен статус академического. За годы работы было поставлено более 200 спектаклей.