В ЯНАО открыли ферму по выращиванию раков

Продавать продукцию предприниматель намерен торговым точкам и предприятиям общепита в Салехарде

ТАСС, 2 июня. Предприниматель открыл ферму по выращиванию раков в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) благодаря гранту "Агростартап", в 2023 году он планирует выпустить первые 360 кг продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Салехарде начала функционировать ферма по выращиванию раков. Идея создания необычного для Ямала объекта пресноводной аквакультуры принадлежит индивидуальному предпринимателю Николаю Пронькину. <…> Денежные средства предприниматель направил на приобретение системы установки замкнутого водоснабжения для выращивания австралийского красноклешневого рака. <…> В этом году фермер планирует выпустить первые 360 килограммов продукции", - говорится в сообщении.

Бизнесмен открыл ферму с помощью гранта "Агростартап". "Все необходимое оснащение, а это емкости, оборудование для очистки и аэрации воды, водонагреватели закуплены, установлены и отлажены. Буквально 10 дней назад после проведения замеров параметров воды в резервуар была запущена первая партия молодых рачков. Более двух тысяч особей доставили самолетом из Адыгеи", - привели в сообщении слова предпринимателя Николая Пронькина.

Продавать продукцию предприниматель намерен торговым точкам и предприятиям общепита в Салехарде.

В 2023 году на грант "Агростартап" претендуют шесть ямальских фермеров. Они планируют развивать оленеводство, птицеводство, разводить рыбу, выращивать картофель. Всего за четыре года действия программы поддержку получили 18 предпринимателей на общую сумму 50 млн рублей.