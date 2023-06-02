В Псковской области увеличили втрое объем утилизации ТКО по нацпроекту "Экология"

Региональные власти также смогли обеспечить почти 100% охват населения услугами по сбору отходов

ПСКОВ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Экология" смогли обеспечить почти 100% охват населения услугами по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, за последние 4 года в регионе увеличился в три раза объем утилизации мусора, сообщил журналистам губернатор Михаил Ведерников.

"Услугами по сбору ТКО сейчас охвачено без малого 100% области, это хороший результат. Самое главное с 2019 года у нас в три раза увеличился объем обработки и объем утилизации мусора. Это хорошие и важные показатели", - сказал губернатор, отвечая на вопрос ТАСС о том, насколько успешно в регионе реализуется территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Глава региона также добавил, что запуск в 2024 году первого в Псковской области экотехнопарка позволит в перспективе закрыть все межмуниципальные полигоны, которые, по сути, представляют собой обычные свалки, а большинство из них уже выработали свой ресурс.

"В результате сложной работы, тяжелых переговоров и долгих убеждений федерального центра в этом году нам удалось 1,8 млрд получить на начало строительства [экотехнопарка]. Это чуть меньше 50% от общей стоимости проекта. Деньги выделены, будем смотреть вместе с нашим партнером, Экологическим оператором, определяться по подрядчику. И рассчитываем, что в ближайшее время увидим строительно-монтажные работы. До конца следующего года экотехнопарк должны запустить", - сказал Ведерников.