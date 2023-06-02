В Самарской области пройдет фестиваль "Волгафест"

Темой фестиваля станет любовь, его программа будет включать музыкальные, театральные и образовательные мероприятия

САМАРА, 2 июня. /ТАСС/. Фестиваль набережных "Волгафест" впервые пройдет в четырех городах Самарской области - столице региона, а также Тольятти, Сызрани и Октябрьске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 13 по 18 июня при поддержке правительства Самарской области на первой очереди набережной пройдет 7-й фестиваль "Волгафест". В этом году нововведением фестиваля станет параллельная программа "Волгафест" на других набережных региона - 17 июня набережные Тольятти, Сызрани и Октябрьска ожидают гостей. Формат: семейный пикник с музыкальной и перформативной программами", - говорится в сообщении правительства.

В этом году темой фестиваля станет любовь, его программа будет включать музыкальные, театральные и образовательные мероприятия. В Самаре "Волгафест" пройдет на первой очереди набережной, его центром станет музейный городок. Музей Алабина создаст оранжерею, так как основатель учреждения увлекался ботаникой и садоводством. Третьяковка в Самаре поделится необычным ракурсом на шедевры национального искусства. Внутри музейного городка организуют локацию, где пройдут лекции и мастер-классы для всей семьи.

В этом году также появится новая площадка "Скажи да!", которая расположится в конце пляжа. Она будет представлять из себя свадебную арку - главную фотозону для влюбленных.

Театральная программа будет включать специальные показы для детей на траве под тенью деревьев, в лекториях гости фестиваля поучаствуют в разговорах о многих ликах любви с точки зрения психологии, медицины, антропологии и других наук.