"Петергоф" совместно Музеем Мирового океана открыл выставку карт в Светлогорске

Основу экспозиции составили 800 предметов

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 2 июня. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" и музей-заповедник "Музей Мирового океана" (ММО) открыли совместную выставку "География игры - игры географии". Основу экспозиции составили 800 предметов - географические карты из собрания ММО и игральные карты из собрания "Петергофа", передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия экспозиции.

"Сегодня по всей стране проходит ночь географии, <...> так получилось, что "География игры - игры географии" открывается именно в музейную ночь. <...> 800 в целом предметов представлено на этой небольшой выставке, удивительной", - сказала на церемонии открытия генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, отметив, что каждый из двух музеев сформировал половину экспозиции.

Музей Мирового океана представил уникальные географические карты, предметы народных промыслов российских губерний и народов разных континентов, редкие открытки с историческими видами, образцы геологической коллекции. Петергоф предоставил коллекции игральных карт, изображающих различные континенты, изготовленных, в том числе в Испании, Англии, Японии. "В этой выставке нет одного центрального предмета - каждый предмет самостоятелен, и он увязан по смыслу, по значимости с другими предметами. <...> Большинство игральных карт носило образовательный и просветительский характер, мы знаем это как никто другой - в нашей коллекции 90 тыс. игральный карт. И мы видим, что подавляющее большинство - это карты которые заставляли людей учиться, познавать новое - то есть были просветительскими. Это лучшее применение нашей коллекции в подобном музейном проекте", - отметил временно исполняющий обязанности гендиректора "Петергофа" Роман Ковриков, добавив, что это не единственный совместный проект музея с калининградским Музеем Мирового океана и сотрудничество будет продолжено.

Главным раритетом выставки стала старинная колода серии "Географические карты России с изображением гербов, костюмов и назначением верст от двух столиц для пользы юношества", разработанная в начале XIX веке русскими мастерами под руководством Константина Матвеевича Грибанова. Каждая карта - своеобразная "страница энциклопедии России", с информацией о русских губерниях и их границах, жителях и памятных местах.

Разделы выставки представляют также Африку, где зародились первые игры, Азию, где появились бумажные карты, эволюцию игральных карт в Европе, их масти и символику, Америку и историю географических открытий. Выставка будет открыта для посетителей по 27 августа в Морском выставочном центр Музея Мирового океана в Светлогорске.