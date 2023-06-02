На ключевых дорогах Ярославской области организуют автоматический весогабаритный контроль

Новые пункты контроля появятся в первоочередном порядке на дорогах опорной сети, формирующих межрегиональные транспортные коридоры

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Автоматические пункты весогабаритного контроля появятся на всех ключевых дорогах Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

"Миллиарды рублей ежегодно мы тратим на строительство и капитальные ремонты наших дорог, уделяя большое внимание качеству работ. Но если по ним будут регулярно ездить большегрузы с серьезным перевесом, то покрытие будет разрушаться. Поэтому мы намерены установить автоматические пункты весогабаритного контроля по всей области, на всех ключевых дорогах", - цитирует Евраева его пресс-служба.

Новые пункты контроля появятся в первоочередном порядке на дорогах опорной сети, формирующих межрегиональные транспортные коридоры, в том числе в сторону Тверской, Владимирской, Вологодской и Костромской областей, уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по поручению губернатора в регионе усилены профилактические рейды по выявлению грузоперевозчиков, нарушающих правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Центром автоматической фиксации административных правонарушений Ространснадзора вынесено 556 постановлений, выписаны штрафы на сумму 111,2 млн рублей, средства поступят в областной бюджет, говорится в сообщении.