Яхтенный поход из Петербурга в Калининград организуют "Петергоф" и Музей Мирового океана

Мероприятие планируют приурочить к морской ассамблее

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 2 июня. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" и музей-заповедник "Музей Мирового океана" (ММО) организуют яхтенный поход из Санкт-Петербурга в Калининград по Балтийскому морю в августе текущего года. О совместном проекте сообщили в пятницу журналистам в Светлогорске врио директора "Петергофа" Роман Ковриков и генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

"Это будет поход наших калининградских яхт и красивейших яхт Петербурга от причала "Петергофа" до причала Музея Мирового океана (в Калининграде - прим. ТАСС)", - сообщила Сивкова.

Поход планируется организовать в августе текущего года приурочив его к морской ассамблее, которая ежегодно проводится в это время Музеем Мирового океана в Калининграде, сообщил Роман Ковриков, уточнив, что от Петербурга в нем планируется участие трех яхт. "Мы идем [в Калининград] большим флотом - три больших судна. <...> Это сейчас, на наш взгляд, очень важный момент. Мы должны показать всем, что Калининград никем не то что не брошен, он постоянно находится с точки зрения культурного, как минимум влияния, внимания всей общественности", - отметил он.

От Калининграда в походе примут участие порядка восьми яхт, которые сначала отправятся в Санкт-Петербург, а затем вернутся в Калининград. Во время переходов в Балтийском море будет находиться учебное парусное судно "Мир", которое присоединится к этому проекту, поддержав переход, сообщил главный специалист по флоту Музея Мирового океана Алексей Шуткин.

Руководители "Петергофа" и ММО также сообщили о расширении сотрудничества и о взаимном создании своих резиденций В Санкт-Петербурге и Калининграде. "Мы <…> объявляем о том, что мы становимся друг у друга резидентами - "Петергоф" в Калининграде, а Калининград в "Петергофе". Нас связывает Балтийское море - мы Россия на Балтике. Нас связывает город Петербург, потому что на там тоже есть филиал (ледокол "Красин" - прим. ТАСС)", - сказала Сивкова, добавив, что музеи также связывает тема истории Петра I. Ковриков уточнил, что сейчас проект в начальной стадии, но уже речь идет "о совместных выставках, как минимум".