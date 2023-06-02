В Мордовии разработают республиканскую стратегию водопользования

Запасы подземных вод в республике хорошо исследованы - по этому показателю регион входит в число лидеров в стране

ТАСС, 2 июня. Власти Мордовии планируют разработать республиканскую стратегию водопользования, которая затронет вопросы качества воды, состояния водопроводных сетей, восстановления и благоустройства родников и развития туризма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов.

"Минлесхоз Мордовии займется созданием республиканской стратегии водопользования. Нам нужно в долгосрочной перспективе понимать, как сохраняем наши ресурсы. Один из важнейших вопросов - качество воды, ее очистка, состояние водопроводных сетей. Привлекаем МГУ им. Н.П. Огарева и научные коллективы предприятий к разработке технологий очистки и обеззараживания воды, ее повторного использования в хозяйственных целях", - написал Здунов.

Также, по его словам, республике нужна программа восстановления и благоустройства родников. Власти рассчитывают провести инвентаризацию родников, чтобы определить, сколько их и какого качества в них вода. Кроме того, в стратегию войдет развитие туризма. "У нас есть уникальные места, о которых мало кто знает. Например, мини-гидроэлектростанции можно использовать как точки притяжения туристов", - отметил Здунов.

Отдельно глава Мордовии отметил необходимость оценки угроз для водных источников. Он поручил обратить внимание на объекты, которые в случае неблагоприятных ситуаций могут нести угрозу для водных ресурсов: коттеджные поселки, предприятия, скотомогильники.

По данным министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Аделя Галиуллина, запасы подземных вод в республике хорошо исследованы - по этому показателю регион входит в число лидеров в стране. В настоящее время в Мордовии разведаны эксплуатационные запасы 139 участков месторождений пресных подземных вод, из них сейчас эксплуатируется 99 участков. Что касается качества питьевой воды, она в республике хорошая - артезианская. Как отметила главный санитарный врач по Республике Мордовия Татьяна Харитонова, в некоторых районах подземные воды полностью соответствуют всем требованиям СанПиН, в других есть отклонения по содержанию железа и фтора, но эта проблема решается установкой систем очистки.