В Нижнем Новгороде открылся пятый фестиваль искусств "Стрелка"

Публике представили концерт "Барокко-гала", где прозвучали произведения композиторов Георга Генделя, Антонио Вивальди и Джованни Перголези

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Пятый международный фестиваль искусств "Стрелка" открылся в пятницу в концертном зале культурного центра "Пакгаузы". Публике представили концерт "Барокко-гала", где прозвучали произведения композиторов Георга Генделя, Антонио Вивальди и Джованни Перголези, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году фестиваль юбилейный, самый большой по объему за все эти годы. Будет девять больших концертов. Как всегда они посвящены, прежде всего, академической вокальной музыке", - рассказал ТАСС художественный руководитель и куратор фестиваля Алексей Трифонов, полностью составивший программу "Стрелки".

По его мнению, один из самых "эстетских" концертов фестиваля пройдет 9 июня. Трифонов отметил, что фестиваль сохраняет международный статус. "Замечательный индийский пианист молодой выступит. Еще был ряд музыкантов, которые готовы были приехать, просто не совпали графики, - пояснил собеседник агентства. - Желание у иностранных музыкантов приезжать в Россию и взаимодействовать с российской культурой сохраняется несмотря на все преграды".

Открытие

Фестиваль стартовал большим оперным-гала в двух отделениях, который в отличие от прошлых лет был посвящен барочной музыке, а не романтическому репертуару. Так были исполнены арии из опер и ораторий, инструментальные концерты, написанные Г. Ф. Генделем, А. Вивальди, А. Кальдарой, Дж. Б. Перголези и другими композиторами эпохи барокко. Для слушателей выступил оркестр La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского, а также артисты Яна Дьякова, Диляра Идрисова, Сергей Годин, Константин Сучков, Кристина Траулько, Игорь Бобович и Федор Строганов.

Перед началом концерта Синьковский в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал концерт открытия смотра важным и необычным. "Сегодня будет большая барочная программа, переливающаяся всеми красками, эмоциями, цветами", - сказал он, отметив, что надеется и в следующем году принять участие в "Стрелке". Музыкант также сообщил, что в будущем проект планируется "сделать еще крупнее".

Гости "Стрелки"

Этим вечером среди пришедших в концертный зал культурного центра "Пакгаузы" были замдиректора по региональному развитию ГМИИ имени А. С. Пушкина Анна Гор, генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Юрий Филиппов и многие другие.

Гор, беседуя с ТАСС, отметила важность проведения культурных событий. "Фестивали, выставки, явления типа сегодняшнего концерта, все это показывает диапазон культуры, потому что европейское барокко - это такая же безусловная ценность, как и народное искусство нижегородской области. Наша жизнь от этого становится гораздо интереснее и эффектнее", - считает она.

С мнением Гор солидарен и заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. "Стрелка" играет важную роль в культурной жизни нашего города", - сказал журналистам Беркович. Он отметил, что концепция концертов смотра построена таким образом, что понравится и "начинающим [слушателям] и искушенной публике". "Фестиваль интересен для всех", - заключил заместитель губернатора.

Продолжение следует

Как рассказал худрук проекта, обращаясь к зрителям со сцены, 3 июня на фестивале в Нижнем Новгороде состоится концерт "История солдата" Игоря Стравинского в полной первоначальной редакции. В качестве чтеца выступит актер и режиссер Вениамин Смехов, а солировать будут Мария Калинина (сопрано) и Карина Хэрунц (меццо-сопрано).

В "Стрелке" также примет участие оркестр Musica Viva под управлением народного артиста России Александра Рудина. Выступление пианиста из Индии Риса Консессао запланирован на 7 июня, а 9 числа публике представят концерт заслуженных артистов России Надежды Павловой (сопрано) и Алексея Гориболя (фортепиано). Он пройдет в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны". В заключение смотра - 10 и 11 июня - прозвучит редко исполняемое произведение Клода Дебюсси - "Блудный сын", а также его известное сочинение - "Послеполуденный отдых Фавна".

О площадке

Пакгаузы на нижегородской Стрелке представляют из себя металлические ажурные конструкции. Это сохранившиеся до наших дней части главного выставочного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Москве в 1882 году и в Нижнем Новгороде в 1896 году. Подобных объектов в России больше нет. Пакгаузы признаны объектом культурного наследия.

К 800-летию Нижнего Новгорода объекту культурного наследия вернули исторический облик - пакгаузы очистили и отреставрировали. В 2021 году начали строить концертный зал и галерею. Особенность проекта в том, что здания зала и галереи аккуратно встроены внутрь металлических конструкций и никак не нагружают их.

Международный фестиваль искусств "Стрелка" впервые состоялся в Нижнем Новгороде в 2019 году, став важным событием в культурной жизни России.