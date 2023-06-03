В Челябинской и Курганской областях шестой день подряд ограничивают движение грузовиков

Решение принято из-за жары

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Движение грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы, временно ограничили из-за жары на участках трасс в Челябинской и Курганской областях. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления дорог "Южный Урал". Аномально жаркая погода установилась в регионах с понедельника, ограничения вводят шестой день подряд.

"В связи температурой воздуха выше 32 градусов 3 июня 2023 года с 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск) ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участках федеральных автомобильных дорог в Челябинской и Курганской областях", - сказали в пресс-службе.

В организации уточнили, что движение ограничили на участке с 1 548 по 1 871 км автодороги М-5 "Урал", с 11 по 130 км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу", с 16 по 146 км автодороги А-310 Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан, а также с 12 по 465 км автодороги Р-254 "Иртыш", с 0 по 91 км автодороги "Подъезд к Тюмени", с 125 по 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган.

По данным синоптиков, 3 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется жаркая погода от +31 до +36 градусов.