В Приангарье в 2024 году планируют открыть вторую школу креативных индустрий

На ее создание направят более 60 млн рублей

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. В Саянске Иркутской области в 2024 году откроют вторую школу креативных индустрий, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

"Школа креативных индустрий в Саянске станет второй в регионе. Первую мы запускаем в октябре текущего года в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Вопрос создания такой школы в Иркутской области мы обсуждали с министром культуры Российской Федерации Ольгой Борисовной Любимовой. Рад, что федеральное ведомство поддерживает наши инициативы, это показатель доверия, и мы будем стараться его оправдать", - привели в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Кобзева.

Проект реализуют на базе Детской школы искусств Саянска. Это образовательное учреждение победило в конкурсе Министерства культуры России, который проводился по федеральному проекту "Придумано в России" государственной программы "Развитие культуры". Из бюджетов всех уровней на создание школы направят более 60 млн рублей.

Здесь будут ежегодно бесплатно обучаться более 70 детей в возрасте 12-17 лет. Занятия будут проводить по шести направлениям: анимация и 3D-графика, звукорежиссура, интерактивные технологии VR и AR, дизайн, электронная музыка, фото- и видеопроизводство. По словам министра культуры региона Олеси Полуниной, обучение будет завершаться фестивалем креативных индустрий, где оригинальные творческие проекты представят общественности.