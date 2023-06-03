На Чукотке прорабатывают идею о создании специального фонда для поддержки оленеводов

Врио губернатора региона Владислав Кузнецов, в частности, отметил необходимость замены техники

ТАСС, 3 июня. На Чукотке прорабатывают идею создания специального фонда для поддержки оленеводов техникой, продуктами и жильем, сообщил в субботу врио губернатора региона Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

"Встреча с представителями коренных малочисленных народов Чукотки позволила выработать подход к решению самых проблемных направлений. Прорабатываю идею создания специального фонда для поддержки оленеводов. Это обеспечение техникой, продуктами, жильем. С недропользователями и руководителями сельхозпредприятий встречусь, чтобы понять, как это можно быстро реализовать", - написал Кузнецов.

Кузнецов также отметил необходимость замены техники оленеводов. По его словам, техника "вышла из строя, а списать ее невозможно". "Пока нет даже сведений, какие виды техники необходимы. Соберем за две недели эти данные, в первую очередь получим запрос от людей, которые этой техникой пользуются. Будем находить варианты по закупке", - сказал он.

Кроме того, поставлена задача продумать схему оптимизации прохождения обучения и получения разрешения на оружие оленеводами и морзверобоями. "Сейчас люди вынуждены летать за пределы округа", - уточнил врио губернатора региона. Также поступило обращение по поводу нападения волков на телят и диких оленей и необходимости проведения отстрела. Дано соответствующее поручение профильному департаменту, добавил Кузнецов.

К концу 2022 года сообщалось, что разведением домашних северных оленей на Чукотке занимаются 14 муниципальных оленеводческих предприятий и два крестьянских (фермерских) хозяйства, где заняты более 600 оленеводов. Власти организовывают для работников традиционных отраслей санаторно-курортное лечение, семьи оленеводов, которые воспитывают детей в тундре, получают социальную выплату из регионального бюджета. До конца года в окружной столице организуют обучение безопасному обращению с оружием, куда доставят представителей традиционных отраслей.