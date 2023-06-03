В Бурятии отметили 100-летие республики

Для жителей организовали концерт, фестивали и народные гуляния

УЛАН-УДЭ, 3 июня. /ТАСС/. Торжественные мероприятия прошли в Бурятии в честь 100-летия республики, в субботу жители и гости Улан-Удэ смогли увидеть музыкально-театрализованное представление "Буряад улас - 100 жэл. Бурятия - 100 лет", оно прошло на Центральном стадионе. Поздравить регион с юбилеем приехали почетные гости, в том числе губернаторы соседней Иркутской области и Забайкальского края, а также делегация из Монголии, передает корреспондент ТАСС.

"За последние 100 лет Бурятия сменила многовековой полукочевой уклад на промышленно-индустриальное развитие. Наша республика - это уникальный пример единения культур, межконфессионального мира и согласия. Здесь проживают представители 121 национальности. Бурятию строили и сейчас развивают настоящие патриоты, которые чтят свои традиции, дорожат своей малой родиной и связывают с ней свое будущее. Мы достойно прошли 100 лет, и так же достояно пройдем следующие 100 лет", - поздравил с юбилеем жителей республики глава Бурятии Алексей Цыденов.

Поздравил регион с вековым юбилеем вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В поздравительной телеграмме он отметил, что Бурятия - один из самых динамично развивающихся регионов Дальнего Востока: по итогам 2022 года республика на первом месте в ДФО и на седьмом месте в России по темпам роста промышленного производства. "Бурятия - это край гостеприимных, отзывчивых людей, богатой истории и древних традиций. Это уникальная природа, привлекающие тысячи туристов берега Байкала, поросшие лесом горные хребты и протянувшиеся в долинах рек живописные степи", - отметил Трутнев.

Торжественные мероприятия прошли в Улан-Удэ на Центральном стадионе, на площади Советов, площади Революции, а также во всех трех районах столицы Бурятии - в парках, скверах, в домах культуры и в концертных залах. Свои выступления представили не только творческие коллективы из всех уголков республики, но также из Забайкальского края, Иркутской области. Из Оренбурга приехал ансамбль казачьей песни "Златая Русь". Более 2 тыс. артистов из учреждений культуры и любительских коллективов показали все разнообразие культуры народов Бурятии.

В Музее истории Бурятии имени М. Н. Хангалова в субботу состоялось открытие тематической фотовыставки: представлено 100 редких фотокадров из фонда Национального музея и частных коллекционеров. "Экспозиция знакомит с важными вехами становления и развития Бурятии. Главный акцент - фотокадры, посвященные выдающимся людям, жителям республики - первым революционерам, государственным деятелям и общественно-политическим лидерам, военным, героям Великой Отечественной войны, деятелям культуры и искусства, спорта, здравоохранения и просвещения", - сказала директор музея Татьяна Бороноева.

Жители Бурятии начали праздновать юбилей республики 30 мая. В Театре оперы и балета состоялось торжественное собрание общественности, прошла научная конференция "Трансграничье Востока России в модернизационных процессах XX-XXI веков" - для участия в ней в Улан-Удэ съехались представители из 34 регионов России и Монголии. Со 2 по 4 июня проходит приуроченная к юбилею Международная российско-монгольская выставка-ярмарка.

История Бурятии

30 мая 1923 года была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Еще раньше две Бурят-Монгольские автономные области были созданы в составе РСФСР и Дальневосточной республики (буферного государства, созданного Советской властью в тактических целях). 30 мая 1923 года президиум Всесоюзного Центрального исполнительного комитета принял постановление об объединении этих областей в республику с центром в Верхнеудинске.

Столицу Бурят-Монголии в 1934 году переименовали в Улан-Удэ. В 1937 году из состава республики вывели несколько районов, на их основе создали два бурятских автономных округа, вошедших в состав соседних областей: Агинский в составе Читинской и Усть-Ордынский в составе Иркутской областей. В 1958 году Бурят-Монгольская АССР получила новое название - Бурятская АССР.

8 октября 1990 года был провозглашен государственный суверенитет Бурятской Советской Социалистической Республики и объявлен отказ от статуса автономной республики. 27 марта 1991 года парламент Бурятии исключил из названия республики определения "Советская" и "Социалистическая", и она получила современное название. С 1994 года в Республике Бурятия действует нынешняя Конституция, в ней закреплено разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, определена система органов государственной власти. День Республики Бурятия учрежден в 2017 году по указу главы Бурятии Алексея Цыденова.