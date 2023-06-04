В Байкал выпустили свыше 53 млн личинок омуля для компенсации ущерба водным биоресурсам

Всего по программе компенсации ущерба водным биоресурсам при строительстве газовых объектов в регионе планируют выпустить более 100 млн молоди различной рыбы

ИРКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Более 53 млн личинок омуля выпустили в воскресенье в Байкал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Сегодня принял участие в мероприятии по выпуску личинок омуля в Байкал. В районе реки Снежная сотрудники иркутского филиала "Газпром инвест" "Иркутск", Главрыбвод и Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, осуществили выпуск более 53 млн личинок", - написал Кобзев.

Он добавил, что в рамках компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при строительстве объектов разработки Ковыктинского газового месторождения и магистрального газопровода "Сила Сибири", компания выпустит в водоемы Иркутской области более 100 млн молоди различной рыбы. Так, в августе в Иркутское водохранилище и на реке Лене выпустят малька хариуса.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба и самый известный представитель байкальской фауны. С 2017 года действует запрет на промышленный вылов омуля в связи с сокращением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства. С 2023 года на шести участках на Байкале разрешен летний лов омуля на удочку.