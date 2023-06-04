4 июня, 13:59

На Ставрополье предупредили о возможных подтоплениях из-за подъема уровня воды на Подкумке

По прогнозу, в крае ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Угроза подтопления приусадебных участков и дворов, расположенных в пойме реки Подкумок, возникла на Ставрополье из-за ливней. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

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"По данным ставропольского Гидрометцентра, до конца суток 4 июня и далее 5 июня существует вероятность возникновения происшествий, связанных с выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла реки Подкумок в близи населенного пункта Незлобная (Георгиевский муниципальный округ), с угрозой подтопления приусадебных участков и дворов домовладений, расположенных в пойме из-за подъема уровней воды до неблагоприятных отметок на реке Подкумок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 4 июня из-за ливня на территории Предгорного муниципального округа каскад из пяти прудов, расположенных на северо-востоке от хутора Хорошевский, оказался критически переполнен. Есть угроза прорыва дамбы, в случае чего возможно подтопление поселка Средний Подкумок, станицы Константиновской и нижней части поселка Горячеводский.

По данным ставропольского Гидрометцентра, 4, 5 и 6 июня на территории края местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с. 

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РоссияСтавропольский край
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