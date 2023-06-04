В Пятигорске определили пункты эвакуации на случай подтопления населенных пунктов

Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что при необходимости будут развернуты дополнительные ПВР

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Пункты эвакуации и временного размещения людей определены в Пятигорске на случай прорыва каскада Хорошевских прудов, который может подтопить несколько населенных пунктов. Об этом сообщил в воскресенье глава города Дмитрий Ворошилов.

4 июня из-за ливня на территории Предгорного муниципального округа каскад из пяти прудов, расположенных на северо-востоке от х. Хорошевский, оказался критически переполнен. Есть угроза прорыва дамбы, в случае чего возможно подтопление п. Средний Подкумок, ст. Константиновской и нижней части пос. Горячеводский.

"Провели второе за день городское заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обсудили ситуации с угрозой прорыва каскада Хорошевских прудов. <…> Самое главное - быть готовыми к развитию негативного сценария. Пунктами эвакуации определены: в станице Константиновской - школа №7; в Среднем Подкумке - Георгиевская церковь; в поселке Горяеводском - Горячеводская площадь; пунктами временного размещения - школы №6 и №31", - написал Ворошилов в Telegram-канале.

По его словам, при необходимости будут развернуты дополнительные ПВР. "Эвакуация граждан будет проходить на личном транспорте и автобусах с пунктов эвакуации. Коммунальные и энергетические организации готовы к отключению источников повышенной опасности", - добавил глава курорта.

Он также отметил, что на Хорошевских прудах развернут пост пятигорских спасателей. "Обрушение дамбы присутствует, угроза прорыва каскада прудов существует. Собственник ведет работы по организации обводного канала и контролируемому сбросу воды. <…> По информации Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю причиной резкого подъема воды в реке Юца стал прорыв дамбы нижнего пруда в хуторе Хорошевском", - написал Ворошилов.

В свою очередь глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко сообщил в Telegram-канале, что есть угроза порыва трех прудов. "Ночью в хуторе Хорошевский дамба была переполнена и находилась в критическом состоянии. Сейчас она работает в штатном режиме. Также есть угроза прорыва трех прудов в СНТ рядом с рынками Бета и Казачий (два уже вышли из берегов)", - отметил Бондаренко.

По данным ставропольского Гидрометцентра, 4, 5 и 6 июня на территории Ставропольского края местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с.