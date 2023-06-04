МЧС подготовило спецтехнику в местах возможных подтоплений на Кубани

В ведомстве сообщили, что в готовности находится группировка сил и средств РСЧС в количестве более 8,5 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. МЧС привело в готовность специальную технику для ликвидации последствий возможных наводнений на Кубани. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"Приведена в готовность к выходу и применению автомобильная, пожарно-спасательная, специальная и другая техника. Введена в боевой расчет резервная техника, в том числе водооткачивающая техника и техника высокой проходимости. Продолжает функционировать в круглосуточном режиме рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба главного управления", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в готовности находится группировка сил и средств РСЧС в количестве более 8,5 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники, в том числе 96 плавсредств.

На территории Краснодарского края продолжается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, дождем с мокрым снегом.