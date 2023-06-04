Более 140 детей из ЛНР отдохнули в Сочи с октября 2022 года

Врио главы республики Леонид Пасечник отметил, что работу по оздоровлению детей проложат

ЛУГАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Более 140 детей из ЛНР, пострадавших от обстрелов украинских силовиков, и детей из семей погибших участников специальной военной операции (СВО) прошли курс оздоровления в Сочи с октября 2022 года. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня отправили еще одну группу самых маленьких жителей республики на оздоровление в Сочи. Всего с октября прошлого года при поддержке партии "Единая Россия" и Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" нам удалось организовать отдых 142 человек - детей, раненных в результате обстрелов украинских националистов, и детей погибших участников СВО (с их законными представителями)", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник отметил, что работа по оздоровлению детей будет проложена.