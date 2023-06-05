На Колыме из-за пожарной опасности объявили экстренное предупреждение

Речь идет о Среднеканском и Ягоднинском районах

ТАСС, 5 июня. Спасатели объявили на 5-7 июня экстренное предупреждение в 2 муниципальных образованиях Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью из-за погоды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре. По данным спасателей, в Среднеканском и Ягоднинском районах прогнозируется пожарная опасность 4 класса (комплексный показатель пожарной опасности более 4 тыс. градусов по Цельсию). В Минтранс региона и главам двух муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию на предупреждение.

В эти дни в перечисленных районах дневная температура воздуха достигает отметки плюс 22 градуса. Осадков нет, дует слабый ветер.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организовывается дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с утра до вечера. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной боевой готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.