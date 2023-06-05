В Уссурийском заповеднике осенью выпустят троих дальневосточных леопардов

Всего для восстановления ареала планируется переселить не менее шести животных из нацпарка "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае выпустят еще троих редчайших дальневосточных леопардов в Уссурийском заповеднике (управляется дирекцией нацпарка) осенью 2023 года, сообщает в понедельник пресс-служба национального парка.

"Следующий этап проекта реинтродукции запланирован на осень 2023 года. Всего для восстановления ареала запланировано переселение не менее шести взрослых особей леопарда из нацпарка "Земля леопарда" в Уссурийский заповедник. Долгосрочная цель проекта - формирование новой популяции численностью как минимум в 25 особей в историческом ареале в южной части Сихотэ-Алиня, в том числе в заповеднике", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, к концу осени 2023 года на новом месте уже должны обитать 6 леопардов.

Там добавили, что в заповедник также будет переселяться еще одна категория животных - конфликтные, которые обычно временно изымаются из природы для проверки здоровья. Обычно, когда возникает конфликтная ситуация между человеком и дальневосточным леопардом, специалисты отлавливают хищника и проверяют его на наличие травм и болезней. Если с ним все в порядке, его выпускают на новое место. Теперь этим местом станет Уссуйриский заповедник, если зверь будет соответствовать возрастным и репродуктивным параметрам.

Программа переселения и заселения дальневосточных леопардов на территорию, где они ранее обитали, начала реализовываться в Приморье в 2023 году. В рамках первого этапа программы в Уссурийском заповеднике уже выпущены два самца и одна самка леопарда. Они стали первыми леопардами, появившимися здесь за последние 50 лет.

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. В России существует единственная популяция дальневосточного леопарда, ареал которой находится на юго-западе Приморья в основном в границах национального парка "Земля леопарда". Численность около 125 особей. Вид занесен в Красную книгу РФ и включен в перечень 13 приоритетных видов животных нацпроекта "Экология".