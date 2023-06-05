На Сахалине обнаружили останки пропавшего в 1950 году советского летчика

Место падения бомбардировщика Ту-2 установили еще в 2021 году, но из-за труднодоступности локации поиски отложили

ТАСС, 5 июня. Поисковики в рамках экспедиции "Дальневосточный фронт - 2023" обнаружили на Сахалине останки летчика бомбардировщика Ту-2. Самолет и члены его экипажа считались пропавшими без вести в 1950 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

"Во время работ в рамках экспедиции "Дальневосточный фронт - 2023" на Сахалине областное отделение "Поискового движения России" обнаружило останки одного из членов экипажа бомбардировщика Ту-2, которого считали без вести пропавшим еще с 1950 года. <...> Как стало известно, место падения судна под командованием старшего лейтенанта Ивана Комличенко установили еще в 2021 году, однако из-за труднодоступности локации поиски отложили. В рамках поисков специалисты обнаружили фрагменты парашютной системы, одежду, патроны, а также останки одного из пилотов", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, поисковики нашли элементы кабины, топливные баки, фрагменты шасси и бронеспинку пилота. Поиски остальных членов экипажа продолжаются. Также поисковики устанавливают личности членов экипажа и подробности авиаинцидента.

"Известно, что бомбардировщик врезался в сопку высотой более 1 км. Обломки упали в распадок, расположенный у подножия. Судя по расплавленным слиткам авиационного алюминия на камнях, самолет загорелся в результате столкновения", - уточнила пресс-служба.