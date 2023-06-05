В районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

Глава региона Андрей Травников поручил проработать вопрос заготовки и приобретения кормов для сохранения показателей в животноводстве

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Режим ЧС из-за почвенной засухи ввели в Купинском районе Новосибирской области. Тяжелая ситуация с посевами из-за недостатка влаги наблюдается еще в пяти районах области, сообщил на оперативном совещании глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.

"Осложняется ситуация с влагообеспеченностью посевов сельскохозяйственных культур. Наиболее сложная обстановка в сельскохозяйственных организациях Кулундинской зоны. В связи с комплексными проявлениями почвенной засухи введен режим ЧС в Купинском районе, данные вопросы будут рассмотрены на заседаниях КЧС в Баганском, Чистоозерном, Карасукском, Кочковском, Красноозерском районах. Баган рассматривает сегодня", - сказал министр.

Губернатор региона Андрей Травников поставил задачу проработать вопрос заготовки и приобретения кормов для сохранения показателей в животноводстве. "Безусловно, мы будем учитывать чрезвычайную ситуацию при подведении итогов выполнения условий предоставления господдержки, будем выходить на федеральный Минсельхоз, банки, чтобы они также учли эту ситуацию", - подчеркнул глава региона.

По словам Лещенко, с Томской и Кемеровской областями уже ведется работа по возможности предоставления кормов на реализацию.