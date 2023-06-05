В Забайкалье запретили использование беспилотников

Решение приняли в целях обеспечения общественной безопасности на территории региона

ТАСС, 5 июня. Использование беспилотных воздушных судов запретили в Забайкальском крае. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В Чите и на территории Забайкальского края запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Соответствующее постановление губернатора региона подписано 2 июня", - говорится в сообщении.

Запрет установили для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории региона. "Исключение составляют беспилотные летательные аппараты, используемые по решениям органов государственной власти и местного самоуправления региона", - говорится в документе.

За несанкционированный запуск предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Соответствующие меры установили до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года.