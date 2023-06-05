На востоке Мурманской области выпал снег

По прогнозу, в ближайшие дни также ожидается дождь с мокрым снегом

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Циклонический вихрь принес на восток Мурманской области сильные осадки - дождь с мокрым снегом, непогода наблюдалась в Ловозерском районе и в восточной части Кольского района, сообщили ТАСС в Мурманском УГМС.

"Выпало большое количество осадков по востоку Мурманской области. То, что ожидаются обильные осадки, было в свое время спрогнозировано. Принес их на Кольский полуостров циклон, воздушные массы холодные, поэтому осадки смешанные - мокрый снег с дождем. Связаны они с циклоническим вихрем, под воздействие неблагоприятных погодных явлений попали Ловозерский район и восток Кольского района. По количеству выпавшего характеризуется как сильные осадки - 20 мм за 12 часов. Крупных отраслей экономики на территории не представлено, но люди там живут, местность труднодоступная", - сообщили ТАСС в региональной метеослужбе.

В связи с северным ветром потепления ждать пока не придется. Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся, но сильных в ближайшие сутки не предвидится, вся наступившая рабочая неделя будет холодной. В связи с тем, что температура воздуха положительная, снежный покров образовываться не будет.

"Выпадение снега на Кольском полуострове до середины июня считается климатической нормой. Все зависит от количества, сильные осадки выпадают не очень часто", - добавили в метеослужбе.