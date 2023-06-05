В Краснодарском крае более 28 тыс. подростков трудоустроят на период летних каникул

По данным пресс-службы администрации региона, они будут работать курьерами, озеленителями, промоутерами, а также помогать в благоустройстве школьных территорий

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Более 28 тыс. подростков в возрасте до 18 лет трудоустроят на время летних каникул в Краснодарском крае. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В регионе трудоустроят 28 тыс. подростков, из них 22 тыс. ребят в возрасте от 14 до 18 лет, будут работать на летних каникулах, школьники смогут заработать первые деньги, получить трудовой опыт, познакомиться с предприятиями различных отраслей", - сказал Кондратьев. Он выразил уверенность в том, что летний труд дисциплинирует ребят и приучает к ответственности. "Для нас важно, чтобы у всех, кто хочет с пользой провести лето, была такая возможность", - продолжил Кондратьев.

В частности, по данным пресс-службы краевой администрации, подростки будут работать курьерами, озеленителями, промоутерами, помогать в благоустройстве школьных территорий. "Основные сферы, в которых задействуют ребят, это жилищно-коммунальное и сельское хозяйство, культура, санаторно-курортная отрасль", - отметили в пресс-службе и подчеркнули, что, кроме зарплаты, школьники получат выплаты из краевого бюджета в рамках госпрограммы "Содействие занятости населения", в 2023 году ее размер составляет от 1,5 до 2,25 тыс. рублей в месяц.

В пресс-службе также напомнили, что временным трудоустройством подростков занимается краевое министерство труда и социального развития совместно с работодателями и администрациями муниципалитетов.