РЖД передадут стадион "Локомотив" в Кирове в собственность города

По словам губернатора региона Александра Соколова, спортивную направленность объекта планируют сохранить

КИРОВ, 5 июня. /ТАСС/. ООО "РЖД" безвозмездно передаст стадион "Локомотив" в центре Кирова в собственность города, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

"Много было слухов вокруг этого объекта, жители и сотрудники РЖД переживали, что на месте стадиона начнется точечная жилая или коммерческая застройка. Получил официальное подтверждение наших договоренностей с гендиректором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Члены совета директоров компании единогласно приняли решение о пожертвовании стадиона нашему городу - безвозмездно, со всей инфраструктурой. Поставил задачу сохранить спортивную направленность этого объекта, "Локомотив" должен преобразиться к юбилею города и стать точкой притяжения для молодежи, спортсменов, всех кировчан", - написал Соколов.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, спортивный объект перейдет в ведение администрации Кирова. Сейчас получена выписка из протокола заседания совета директоров ОАО "РЖД".

Как сообщается на сайте РЖД, стадион включает футбольное поле с травяным покрытием, трибуны на 1,2 тыс. мест, легкоатлетические беговые дорожки с резиново-битумным покрытием, административное здание стадиона с тренерскими, медицинским кабинетом, раздевалками с душевыми, а также мини-футбольное поле с искусственным покрытием, спортивный зал и три грунтовых теннисных корта.