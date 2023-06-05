Объем вредных выбросов в атмосферу снизили в Липецке на 20 тыс. тонн за пять лет

Регион избавился от пяти накопленных свалок, расчищены реки Воронеж, Ягодная Ряса, Быстрая Сосна, Красивая Меча общей протяженностью свыше 40 км, а также 15 прудов

ЛИПЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Объем вредных выбросов в атмосферу за пять лет действия нацпроекта "Экология" был снижен в Липецке на 20 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, поздравляя экологов с профессиональным праздником.

"За период реализации нацпроекта "Экология" в Липецке более чем на 20 тыс. тонн сокращены выбросы вредных веществ в атмосферу, в том числе акцент сделан на снижение выбросов приоритетных загрязняющих веществ", - сказал Артамонов.

Он отметил, что регион избавился от пяти накопленных свалок, расчищены реки Воронеж, Ягодная Ряса, Быстрая Сосна, Красивая Меча общей протяженностью свыше 40 км, а также 15 прудов. "Область ежегодно присоединяется к всероссийской акции по очистке берегов от мусора, наша область вошла в топ-20 "Зеленого рейтинга" регионов по исполнению реформы системы обращения с ТКО", - добавил Артамонов.

По словам губернатора, власти продолжают работу и по повышению экологической привлекательности региона: на базе дендропарка "ЛОСС" ежегодно проводится фестиваль "Сиреневый рай", который за три года посетили более 15 тыс. экотуристов.

"Мы видим, что совместные усилия органов власти, предприятий-природопользователей и активно работающих общественных экологических организаций, жителей области дают позитивные результаты, при высокой степени развития промышленности в регионе бережно сохраняются уникальные ландшафты, места обитания редких видов растений и животных, реки и родники", - подчеркнул Артамонов. Он назвал заботу о природе ради будущих поколений и цивилизованное отношение человека к окружающей среде одними из приоритетных направлений работы областных властей.