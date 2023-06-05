В Ейске отремонтировали спорткомплекс после обращения жителя города

Поручение о проведении необходимых работ давал губернатор Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Юность" отремонтировали в кубанском Ейске после соответствующего обращения жителя города. Поручение о проведении необходимых работ давал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"В Ейске капитально отремонтировали спорткомплекс "Юность", работы выполнили по поручению губернатора, с соответствующей просьбой к которому обратился житель муниципалитета во время личного приема граждан в 2021 году", - сказали в пресс-службе.

В администрации отметили, что зданию, построенному в 1985 году, требовался капитальный ремонт кровли, фасада, а также благоустройство территории. "Мы делаем все, чтобы у жителей края была возможность заниматься спортом профессионально или на любительском уровне, для этого планомерно выделяем средства из бюджета на обновление спортивных комплексов", - рассказал Кондратьев, слова которого цитирует пресс-служба.

Губернатор отметил, что в прошлом году в регионе привели в порядок семь подобных объектов, а в текущем году после ремонта планируется открыть еще восемь. "Параллельно строим универсальные спортивные комплексы шаговой доступности, центры единоборств, игровые и воркаут площадки, за пять лет создали 135 спортивных учреждений, в этом году построим еще 50", - добавил Кондратьев. Он подчеркнул, что благодаря такой работе порядка 3 млн человек, что составляет более 60% населения региона, систематически занимаются физкультурой и спортом. "К 2030 году этот показатель должен достигнуть 70%", - уточнил Кондратьев.

В пресс-службе уточнили, что спортивный объекты в регионе строят по краевым программам и нацпроекту "Демография". Кроме того, в крае возводят спорткомплексы с бассейнами.